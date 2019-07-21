Страдающий от опухоли Корчевников просит о помощи

Телеведущий отметил день рождения и отказался от подарков

Борис Корчевников в день своего рождения попросил поклонников отправить деньги на благотворительность. 20 июля телеведущий отпраздновал 37-летие и на своей странице в Instagram разместил длинный пост-просьбу.

"В этом году я снова хочу попросить вас сделать подарок на мой день рождения и поддержать службу помощи "Милосердие". Она помогает самым обездоленным: одиноким старикам, инвалидам, беременным женщинам, оказавшимся без крыши над головой, детям-сиротам, бездомным, ВИЧ-инфицированным", - написал Корчевников.

Подписчики поздравили звезду с праздником и пожелали здоровья. Четыре года назад хирурги удалили Борису Корчевникову доброкачественную опухоль мозга. В мае 2019 года зрители обратили внимание на то, что телеведущий заметно прибавил в весе. В своей передаче "Судьба человека" в июле журналист признался, что ему пришлось пройти длительный курс лечения, который и стал причиной лишнего веса.