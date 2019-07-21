Дочь довела Кудрявцеву до психоза

Телеведущая беспокоится о маленькой Маше

Страдающая от сильных болей Лера Кудрявцева просит помочь, но теперь её беспокоит другая проблема. Телеведущую замучили кошмары, она потеряла покой и сон из-за волнений по поводу своей 11-месячной дочки Маши.

"Мамули, скажите, как избавлялись от психоза за детей? Мне уже сны кошмарные снятся: то машины, то балконы, то вода", - написала Кудрявцева в Instagram.

В комментариях одна из подписчиц посоветовала Лере обратиться к психологу. Другая предупредила, что с поздними детьми всегда так.

Не так давно 48-летняя мама признавалась, что чаще плачет сама, нежели дочка, а две недели назад Кудрявцева попросила друзей и поклонников о помощи. Телеведущую замучили сильные головные боли. Таблетки и массаж больше не помогают, написала телезвезда. Тогда подписчики посоветовали Лере сделать МРТ головы, сходить к невропатологу или выпить 25 граммов коньяка.