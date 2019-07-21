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В Сеть слили фото секретного американского танка

15:12
  • воскресенье
  • 21 июля 2019

Его начнут серийно выпускать в 2026 году

В Сети появилось фото секретного американского танка. Его начнут серийно производить только в 2026 году. Машина выполнена в трёх модификациях, которые будут отличаться огневыми возможностями, сообщает телеканал "Звезда".

Первый вариант весом в семь тонн будет предназначен для работы с пилотируемой машиной. Вторая модификация танка будет весить около 10 тонн, его оснастят оружейную пушку среднего калибра и установкой для пуска противотанковых управляемых ракет. Третья версия прибавит в весе ещё 10 тонн и предусматривать различное дополнительное вооружение.

Тактико-технические характеристики новинки и название танка пока не разглашаются, но известно, что он позволит бойцам пехоты более свободно маневрировать и принимать участие в ближнем бою.

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Новый специальный роботизированный комплекс (RCV) армии США
Новый специальный роботизированный комплекс (RCV) армии США
Новый специальный роботизированный комплекс (RCV) армии США
Новый специальный роботизированный комплекс (RCV) армии США
Новый специальный роботизированный комплекс (RCV) армии США
Новый специальный роботизированный комплекс (RCV) армии США
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