В Сеть слили фото секретного американского танка

Его начнут серийно выпускать в 2026 году

В Сети появилось фото секретного американского танка. Его начнут серийно производить только в 2026 году. Машина выполнена в трёх модификациях, которые будут отличаться огневыми возможностями, сообщает телеканал "Звезда".

Первый вариант весом в семь тонн будет предназначен для работы с пилотируемой машиной. Вторая модификация танка будет весить около 10 тонн, его оснастят оружейную пушку среднего калибра и установкой для пуска противотанковых управляемых ракет. Третья версия прибавит в весе ещё 10 тонн и предусматривать различное дополнительное вооружение.

Тактико-технические характеристики новинки и название танка пока не разглашаются, но известно, что он позволит бойцам пехоты более свободно маневрировать и принимать участие в ближнем бою.