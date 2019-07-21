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Мероприятия в Парке Горького и на ВДНХ собрали 270 тысяч человек

12:52
  • воскресенье
  • 21 июля 2019

Москвичи охотно посещают городские площадки

В субботних московских фестивалях приняли участие 270 тысяч человек. 20 июля гости ВДНХ сыграли в шахматы, увидели выступление духового оркестра и приняли участие в занятии по графическому дизайну, а в Парке Горького можно было покидаться тортами, попробовать блюда японской кухни и оценить шедевры ландшафтного дизайна.

Международный день шахмат на главной выставке страны отметили 60 тысяч человек. Мастер-класс для всех желающих провела чемпионка мира Александра Костенюк. На Центральной аллее ВДНХ прошло костюмированное выступление духового оркестра Brass Band "Вежливые люди". Музыканты исполнили композиции по мотивам мировых хитов и современных поп-новинок.

В Парке Горького битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек. 20 июля здесь прошло в общей сложности 17 мероприятий.  VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show в парке искусств "Музеон" посетили около четырех тысяч человек. Свои работы представили ведущие российские и международные дизайнеры.

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