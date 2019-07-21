ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Для чего звезда "Уральских пельменей" шокирует публику обнажённым телом

16:36
  • воскресенье
  • 21 июля 2019

Она сама призналась во всём

Звезда "Уральских пельменей" раздевается ради острых заголовков. Юлия Михалкова наконец-то призналась, что попросту ловит хайп на своих откровенных и полуголых фотографиях.

Артистка похвасталась, что её фигура это ни что иное, как результат здорового и спортивного образа жизни, самодисциплины и уважения к самому себе.

И чем больше эта фигура "приоткрыта", тем громче отклик читателей: кто-то смутится или восхитится, кто-то рассердится или порадуется.

Я хочу вас вдохновить, продолжает Михалкова. "Уверенна, что при желании, каждый может выглядеть так, как он хочет. Поэтому, призываю всех после просмотра фото начать (продолжить) с понедельника бегать", - стимулирует подписчиков артистка.

"Нетушки! Вся эта ваша физкультура очень опасна", - отвечают ей недовольные фанаты. А кто-то фамильярно советует: "Сфоткайся без фотошопа, тогда и посмотрим!"

Главное сегодня
Юлия Михалкова
Юлия Михалкова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.