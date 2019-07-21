Для чего звезда "Уральских пельменей" шокирует публику обнажённым телом

Она сама призналась во всём

Звезда "Уральских пельменей" раздевается ради острых заголовков. Юлия Михалкова наконец-то призналась, что попросту ловит хайп на своих откровенных и полуголых фотографиях.

Артистка похвасталась, что её фигура это ни что иное, как результат здорового и спортивного образа жизни, самодисциплины и уважения к самому себе.

И чем больше эта фигура "приоткрыта", тем громче отклик читателей: кто-то смутится или восхитится, кто-то рассердится или порадуется.

Я хочу вас вдохновить, продолжает Михалкова. "Уверенна, что при желании, каждый может выглядеть так, как он хочет. Поэтому, призываю всех после просмотра фото начать (продолжить) с понедельника бегать", - стимулирует подписчиков артистка.

"Нетушки! Вся эта ваша физкультура очень опасна", - отвечают ей недовольные фанаты. А кто-то фамильярно советует: "Сфоткайся без фотошопа, тогда и посмотрим!"