Бывшая подружка принца Гарри подготовила хитрую провокацию

Членов королевской семьи пригласили на светское мероприятие

Бывшая подружка принца Гарри пригласила на свою свадьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Британская певица Элли Голдинг выходит замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга, она захотела увидеть среди гостей членов высший свет и, в том числе, представителей королевской семьи Британии.

Что касается самого принца Гарри и его супруги Меган Маркл, то они, скорее всего, проигнорируют приглашение в том случае, если оно конечно есть. И это объяснимо: любая женщина предпочтёт не сталкиваться с бывшей пассией своего мужа, тем более, в публичном пространстве.

Голдинг познакомилась с Гарри в 2012 году, когда он был шафером на венчании брата. Они начали встречаться, но через два года расстались, пишет Teleprogramma.pro.