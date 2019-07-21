ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бывшая подружка принца Гарри подготовила хитрую провокацию

19:29
  • воскресенье
  • 21 июля 2019

Членов королевской семьи пригласили на светское мероприятие

Бывшая подружка принца Гарри пригласила на свою свадьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Британская певица Элли Голдинг выходит замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга, она захотела увидеть среди гостей членов высший свет и, в том числе, представителей королевской семьи Британии.

Что касается самого принца Гарри и его супруги Меган Маркл, то они, скорее всего, проигнорируют приглашение в том случае, если оно конечно есть. И это объяснимо: любая женщина предпочтёт не сталкиваться с бывшей пассией своего мужа, тем более, в публичном пространстве.

Голдинг познакомилась с Гарри в 2012 году, когда он был шафером на венчании брата. Они начали встречаться, но через два года расстались, пишет Teleprogramma.pro.

Главное сегодня
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.