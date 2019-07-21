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Хаос и тревога: сделано заявление о выборах на Украине

13:59
  • воскресенье
  • 21 июля 2019

21 июля граждане Незалежной выбирают парламент

Парламентские выборы на Украине проходят хаотично и с многочисленными нарушениями. Такую оценку голосованию дал член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод. "Выборы проходят в хаотичной тревожной обстановке неорганизованности и при большом количестве нарушений избирательного законодательства", - сказал правозащитник.

По его словам, день голосования начался с серьёзных технических и организационных проблем: восемь избирательных участков не открылись вовсе, а 16 участков открылись с опозданием, сообщает РИА Новости.

Избиратели и наблюдатели говорят о том, что на некоторых участках отсутствуют информационные материалы о кандидатах, находят сфабрикованные итоговые протоколы, уже подписанные членами комиссии, куда осталось вписать итоговые данные.

В СПЧ также заявили о проблеме с получением достоверных данных по выборам в Раду и большом количестве фейковых новостей. А украинская полиция зарегистрировала более 600 сообщений о нарушениях на избирательных участках.

Напомним, что российские наблюдатели не участвуют в мониторинге выборов на Украине. Киев также не пустил в страну представителей ПАСЕ.  Кроме того, голосование не проводится в ДНР, ЛНР и России.

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