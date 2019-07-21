У вылетевшего из Москвы "Боинга" загорелось багажное отделение

Пилоты приняли решение вернуться

В багажном отсеке самолёта авиакомпании "Россия" начался пожар во время полёта из Москвы в Прагу. Лётчики приняли решение развернуться и посадить лайнер в аэропорту вылета.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, посадка Boeing 737 прошла штатно, никто не пострадал. В момент ЧП на борту самолета находились 187 человек.

Накануне, 20 июля у самолёта "Сухой Суперджет-100" в полёте треснуло стекло кабины пилотов. Лайнер летел из южнокорейского Яна во Владивосток. Пилотам удалось посадить самолёт в штатном режиме.