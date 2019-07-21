ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У вылетевшего из Москвы "Боинга" загорелось багажное отделение

15:41
  • воскресенье
  • 21 июля 2019

Пилоты приняли решение вернуться

В багажном отсеке самолёта авиакомпании "Россия" начался пожар во время полёта из Москвы в Прагу. Лётчики приняли решение развернуться и посадить лайнер в аэропорту вылета.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, посадка Boeing 737  прошла штатно, никто не пострадал. В момент ЧП на борту самолета находились 187 человек.

Накануне, 20 июля у самолёта "Сухой Суперджет-100" в полёте треснуло стекло кабины пилотов. Лайнер летел из южнокорейского Яна во Владивосток. Пилотам удалось посадить самолёт в штатном режиме.

Главное сегодня
Самолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании "Россия"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.