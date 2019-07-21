Украина в день выборов начала обстрел Донбасса

ВСУ нарушили перемирие

Вооруженные силы Украины нарушили так называемое хлебное перемирие и обстреляли село Новая Таврия на юге ДНР. Ополченцы зафиксировали обстрел со стороны вооруженных формирований спустя 12 часов 53 минуты после вступления в силу нового бессрочного перемирия, сообщает Донецкое агентство новостей.

В полночь 21 июля вступила в силу договорённость о бессрочном режиме прекращения огня между ВСУ и силами непризнанных республик. Она была согласована на переговорах контактной группы в Минске 17 июля.

Сегодня на Украине проходят выборы депутатов Верховной Рады. На территории ДНР и ЛНР голосование не организовывалось, также оно не проводится в России. Из-за такого решения Киева от трёх до семи миллионов украинцев не могут воспользоваться своим конституционным правом.