Меркель перед уходом накинулась на Россию

Канцлер позволила себе давать советы Владимиру Путину

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала жёсткий выпад в адрес России. Он раскритиковала Кремль за поддержку европейских популистских партий. Это заявление Меркель прозвучало перед её уходом в отпуск, пишет британская The Times.

На этой неделе канцлер отметила своё 65-летие и по этому поводу дала большую пресс-конференцию. О своём здоровье говорить она отказалась, но зато посоветовала Владимиру Путину не вмешиваться в европейскую политику.

По мнению британских газетчиков, критические высказывания Меркель свидетельствует о неких трениях в отношениях Москвы и Берлина.

Напомним, что за последний месяц Меркель трижды трясло на официальных мероприятиях. Не исключено, что свой отпуск глава германского правительства посвятит восстановлению организма. Ранее канцлер завила, что будет выполнять свою работу до окончания срока ее полномочий в 2021 году, но наблюдатели полагают, что Меркель придётся уйти раньше по состоянию здоровья.