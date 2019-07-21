Порошенко увидел руку Москвы на украинских выборах

Президент боится "российского реванша"

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко потребовал от своих сограждан остановить российский реванш. Опасность, исходящую от Кремля, он увидел в избирательном бюллетене на выборах в Верховную Раду.

"Я проголосовал за ЕС, за НАТО, за европейскую и евроатлантическую Украину", - сказал Порошенко. По его словам, он отдал свой голос за уникальную команду, которая способна остановить российский реванш и двигать страну вперед. "За команду, которая на протяжении всей кампании была объектом атак со стороны страны-агрессора", - добавил экс-президент, не уточнив, о какой партии он говорит.

21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие более 20 политических партий и около трёх тысяч кандидатов-одномандатников. Высокие шансы попасть в Раду имеют партия "Слуга народа" Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Сила и честь" Александра Кихтенко. Остальные партии не смогут перешагнуть обязательный пятипроцентный барьер, необходимый по закону.