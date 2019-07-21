В Петербурге прошла репетиция парада ко Дню ВМФ

По Неве прошли большие военные корабли

В Санкт-Петербурге ровно за неделю до празднования дня ВМФ прошла сводная репетиция главного военно-морского парада. В ней были задействованы боевые корабли, пешие колонны, а также самолёты и вертолёты, сообщает "ТВ Центр".

В город на Неве прибыли соединения с Черноморского, Северного, Тихо-океанского флотов, а также Каспийской флотилии. В общей сложности это - 43 корабля и подводных лодки. Часть из них пройдут по Неве, а более крупные - по Кронштадтскому рейду. Откроет же смотр парусник, представляющий копию легендарного корабля "Полтава", построенного при Петре Первом.

В предстоящий четверг, 25 июля пройдёт генеральная репетиция парада, а сам смотр состоится в День Военно-морского флота в следующее воскресенье.