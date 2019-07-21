Чем закончились парламентские выборы на Украине

Победители были известны с самого начала

На Украине завершились досрочные парламентские выборы, от результатов которых ожидают значительного обновления состава Верховной Рады. По предварительным данным, в голосовании по партийным спискам лидирует партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Она значительно опережает "Оппозиционную платформу - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Пятипроцентный барьер преодолевают также "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

На избирательном участке президент Украины вместе со своей супругой появляется ровно в полдень. Зеленский шутит - в этот раз бюллетень на камеру не покажет, на прошлых выборах уже получил штраф за неосмотрительный поступок. Журналистов интересуют вопросы серьёзнее - кто станет следующим премьер-министром.

"Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был не премьер-министром, ни спикером, не лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека, честно скажу, провожу уже консультации", - сказал Зеленский.

Имя будущего премьера пока не раскрывается, но учитывая предварительные соцопросы, у Зеленского есть все шансы поставить близких к себе людей на ключевые посты в правительстве и парламенте. Возможным спикером Верховной Рады называют Дмитрия Разумкова, он председатель партии "Слуга народа".

Украинские общество требует перемен. Партия "Слуга народа" по результатам последних соцопросов набирает около 40% голосов. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь". Уровень её поддержки резко вырос. А вот рейтинги обновленной партии Петра Порошенко под названием "Европейская солидарность" и "Батькивщины" Юлии Тимошенко заметно просели. Впрочем, все эти политические силы проходят в парламент. Есть шансы и у партии "Голос" певца Святослава Вакарчука, если она наберет более 5%.

Бывший президент Порошенко на избирательном участке всем своим видом показывал: несмотря на все популистские заявления Зеленского старую власть судить и люстрировать, он на политическую пенсию не отправится. У партии Порошенко, как и у "Батькивщины", есть шансы получить относительно неплохие итоги по результатам выборов, сообщает "ТВ Центр".

Только 225 депутатов выбирается по партийным спискам, еще столько же по мажоритарным округам. И как раз там, в регионах, сильны кандидаты-мажоритарщики от старой власти. Согласно экспертным оценкам, по партийным спискам сторонники Зеленского гарантировано могут получить 120 мест. Еще примерно 40 заберёт "Оппозиционная платформа За жизнь". Остальные поделят сторонники Порошенко, Тимошенко, а возможно и Вакарчука.

Мажоритарка пока - чёрный ящик. Зеленскому нужно в общем 226 мест в парламенте, а если их не будет - придётся договариваться о формировании коалиции. Именно поэтому настроения среди избирателей неоднозначные. Одни люди верят в будущие изменения, другие - нет.

Для многих украинских политиков результаты выборов неутешительные. Премьеру Гройсману журналисты прочат возвращение на пост мэра Винницы, хотя на деле вряд ли это произойдёт. Радикалу Олегу Ляшко предсказывают счастливую семейную жизнь, год назад политик женился, а вот в новый состав Рады не проходит. Впервые после Майдана второй политической силой в стране становится партия, которая открыто говорит о необходимости сотрудничества с Россией. Как заявил один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – "Я убежден, что в стране все будет хорошо, страна встанет на нормальные рельсы, закончится эта эпоха национализма, радикалов, бесправия, издевательств над людьми".

Не обошлись эти выборы и без очередных скандалов и нарушений. В Донецкой области, на территории подконтрольной ВСУ ещё до открытия избирательного участка полицейские нашли десятки протоколов, уже заверенных членами комиссии. В Кировоградской области вместо сейфа бюллетени опечатали в обычной кастрюле, правда подписали её, чтобы ни у кого не возникли сомнения в надёжности места. В Авдеевке использовали ручки с исчезающей пастой. Во Львове старушка порвала и съела бюллетени, после того как ей не разрешили забрать их с собой. В Киеве женщина имитировала свою смерть.

Общий счёт нарушений идет на тысячи, а несколько миллионов граждан Украины участвовать в выборах вообще не смогли. Речь о территориях ДНР и ЛНР. Кроме того, как и во время прошлых, президентских выборов, Украина не стала открывать избирательные участки на территории России.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".