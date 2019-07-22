Не больше 5 кг: для россиян ужесточили правила провоза багажа

Бумажной волокиты станет больше

19 августа в России вступят в силу новые правила провоза некоторых фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Россияне не смогут провозить через границу более пяти килограммов фруктов и овощей, не имея при себе фитосанитарных сертификатов.

Речь идет о финиках, инжире, ананасах, авокадо, гуаве, манго, мангустине, а также об абрикосе, вишне, черешне, персиках, сливах и цитрусовых. Новые правила также коснутся томатов, различных видов капусты, моркови, репы, редиса, огурцов, всевозможных луковиц, клубней, бобовых и орехов.

Как сообщает "Российская газета", вся вышеперечисленная продукция имеет высокий фитосанитарный риск. Специальные документы также понадобятся россиянам, решившим вывезти за границу более трех букетов цветов. В каждом букете должно быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.

Ограничения распространятся как на багаж, так и на ручную кладь. Это затронет пассажиров всех видов транспорта и почтовые отправления. В случае отсутствия фитосанитарных сертификатов продукцию будут возвращать хозяину либо уничтожать, причем на деньги собственника.