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Кто лидирует на выборах в Верховную Раду

08:12
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Партия Владимира Зеленского сохраняет лидерство

На Украине идет подсчет голосов после досрочных выборов в Верховную Раду. По предварительным данным, после обработки почти 31 процента бюллетеней ожидаемую победу одерживает партия президента Владимира Зеленского, сообщает "ТВ Центр".
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На данный момент "Слуга народа" набирает более 42 процентов. На втором месте "Оппозиционная платформа – "За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко - у нее 12,6 процента. "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко идут практически вровень - у них более 8 процентов. И замыкает пятерку  прошедших в парламент партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос"-  с 6,3 процента. 

Похоже, что партии Зеленского, несмотря на лидерство, не удастся получить простое большинство в Верховной Раде.

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