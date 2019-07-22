Кто лидирует на выборах в Верховную Раду

Партия Владимира Зеленского сохраняет лидерство

На Украине идет подсчет голосов после досрочных выборов в Верховную Раду. По предварительным данным, после обработки почти 31 процента бюллетеней ожидаемую победу одерживает партия президента Владимира Зеленского, сообщает "ТВ Центр".

На данный момент "Слуга народа" набирает более 42 процентов. На втором месте "Оппозиционная платформа – "За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко - у нее 12,6 процента. "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко идут практически вровень - у них более 8 процентов. И замыкает пятерку прошедших в парламент партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос"- с 6,3 процента.

Похоже, что партии Зеленского, несмотря на лидерство, не удастся получить простое большинство в Верховной Раде.

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