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Раскрыты секреты Главного военно-морского парада

09:07
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Первая репетиция парада уже состоялась

В преддверии Дня ВМФ на сайте Министерства обороны открыт специальный интерактивный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду.

С понедельника посетители портала могут ознакомиться с особенностями празднования в Санкт-Петербурге и Кронштадте, схемой пролета морской авиации, а также программами проведения торжеств в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Севастополе.

На отдельных страницах представлена информация о показах военной техники, которые пройдут в День ВМФ. Отдельная рублика посвящена воссозданному первому линейному кораблю Петровского флота "Полтава", он возглавит парад в акватории Невы.

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