В продукты россиян попадут панцири саранчи

Добавка заменит традиционные наполнители из отходов мясной промышленности

Биотехнологии из университета ИТМО приступили к разработке пищевой добавки на основе хитина. Его будут получать из панциря саранчи. Эта добавка позволит заменить традиционные наполнители из отходов мясной промышленности. Они входят в состав колбас, а также полуфабрикатов, чтобы повысить пищевую ценность.

С ее помощью, также, обогатят молочные продукты и хлебобулочные изделия. По мнению ученых, высокое содержание хитина, а также хитозана позволит создать на ее основе линейку лечебного питания. Оно подойдет людям с атеросклерозом, лучевой болезнью, гипертонией и другими недугами.

Как отметил профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский, остро встает вопрос о том, как создать более дешевый продукт с такими же питательными свойствами, как и мясо. На разведение саранчи требуется меньше затрат и сил. А еще, в плане пищевой ценности саранча по некоторым параметрам превосходит ту же говядину, пишет газета "Известия".

Также ученые работают над добавкой из отходов рыбоперерабатывающей промышленности. Это панцири креветок и крабов. В настоящий момент человечество стоит перед угрозой катастрофической нехватки животного белка. Сейчас рост его стоимости в среднем составляет 7–11% в год.

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