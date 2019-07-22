Мать подтвердила роман Леди Гаги и Брэдли Купера

В произошедшем женщина винит актера

Весь мир затаив дыхание наблюдает за любовным треугольником Ирины Шейк, Брэдли Купера и Леди Гаги. Поклонники россиянки осадили Instagram американки и требуют вернуть актера в семью.

Народ, не обладая достоверной информацией о происходящем, повесил на певицу ярлык изменщицы. СМИ в свою очередь находят все новых инсайдеров, которые охотно вещают о романе Купера и Гаги. Российские журналисты пошли дальше и заявились к маме певицы.

Синтия Джерманотта владеет салоном красоты в Вест-сайде, там ее и караулил корреспондент "Комсомольской правды". Однако персонал парикмахерской попросил назойливого гостя покинуть заведение, а что бы поскорее выпроводить журналиста, мастера согласились сами задать Синтии вопрос о Купере.

Работники салона свое обещание выполнили, или сделали вид, что выполнили, так как вскоре на телефон корреспондента пришло смс с ответом на вопрос "как она относится к тому, что ее дочь вольно или невольно разбила брак русской топ-модели?".

"Она, вздохнув, ответила: "Во всем всегда виноваты мужчины", - передает kp.ru текст сообщения.

Напомним, роман Шейк и Купера начался в 2015 году. Вскоре актер сделал своей возлюбленной предложение, но до свадьбы дело так и не дошло. Зато Ирина родила Брэдли дочку. Малышку назвали Лея. Сейчас девочке два годика.

В мае 2019 года появились первые слухи о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Сначала сообщалось, что модель и актер расстались из-за его романа с Леди Гагой, а потом появилась информация о том, что Купер не захотел брать россиянку в жены.