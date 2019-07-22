Во время учений под руководством инструкторов НАТО погибли трое украинцев

Происшествие пока не хотят предавать огласке

Во Львовской области Украины во время учений, проходивших Международном центре миротворчества и безопасности, погибли трое украинских военнослужащих. Это произошло во время учебной переправы боевой машины десанта через реку. Она проходила под руководством инструкторов НАТО.

Военные находились в боевой машине десанта из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая затонула во время переправы. Как отметил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский решил, что факт гибели военнослужащих пока не стоит предавать огласке. Это будет сделано после проведения внеочередных выборов в Верховную раду, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что ВСУ нарушили так называемое хлебное перемирие и обстреляли село Новая Таврия на юге ДНР. Ополченцами был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований спустя 12 часов 53 минуты после вступления в силу нового бессрочного перемирия.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: Украина в день выборов начала обстрел Донбасса