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Во время учений под руководством инструкторов НАТО погибли трое украинцев

08:40
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Происшествие пока не хотят предавать огласке

Во Львовской области Украины во время учений, проходивших Международном центре миротворчества и безопасности, погибли трое украинских военнослужащих. Это произошло во время учебной переправы боевой машины десанта через реку. Она проходила под руководством инструкторов НАТО.
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Военные находились в боевой машине десанта из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая затонула во время переправы. Как отметил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский решил, что факт гибели военнослужащих пока не стоит предавать огласке. Это будет сделано после проведения внеочередных выборов в Верховную раду, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что ВСУ нарушили так называемое хлебное перемирие и обстреляли село Новая Таврия на юге ДНР. Ополченцами был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований спустя 12 часов 53 минуты после вступления в силу нового бессрочного перемирия.

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