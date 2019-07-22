Названы самые угоняемые автомобили в России

Страховщики поделились информацией

Чаще всего в России угоняют седан Hyundai Solaris. Такие данные приводят автостраховщики. На второй строчке рейтинга самых угоняемых машин - Kia Rio, далее следует Kia Ceed. При этом в топе 2018 году были другие автомобили - Mazda CX-5 и Ford Focus.

По мнению экспертов, интерес угонщиков к доступным автомобилям связан с повышением стоимости запчастей и роста спроса на них. "Автомобили из сегмента премиум отправляются с перебитыми идентификационными номерами в другие регионы или за границу", - пишет в понедельник газета "Известия".

Между тем в Москве происходит резкое снижение числа угонов. Серьезным подспорьем в улучшении статистики стали такие проекты как "мобильный инспектор", система фото и видеофиксации нарушений, а также работа Ситуационного центра.