Украина пообещала кару за выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Киеве заявили о нарушении минских соглашений

Киев рассматривает возможность ввести меры за выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.

"Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", — отметил Данилюк.

Какие именно меры могли быть введены, он не сообщил. Но точно указал на то, что Украина намерена прекратить выдачу российских паспортов, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на "Страна.ua".

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса. Позднее российский лидер также упростил получение гражданства для жителей двух областей Украины – Луганской и Донецкой.

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