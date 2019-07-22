Вдова прилюдно оголилась в день рождения Децла

Эпатажная особа изменила имидж

Модель и художница Юлия Киселева опубликовала откровенный снимок в день рождения покойного рэпера Децла, которому 22 июля могло бы исполниться 36 лет.

В ночь на понедельник, 22 июля, вдова музыканта выложила в Instagram черно-белое фото, на котором она позирует в черной кожаной куртке, расстегнутой на груди. В память о муже она заплела дреды. "Keep it real", - написала любительница эпатажа, что можно перевести как "Будь самим собой".

За шесть часов ее пост собрал более 2,6 тысячи отметок "Нравится". Интернет-пользователи оставили комплименты по поводу необычной внешности Киселевой и написали добрые слова в адрес Кирилла Толмацкого.

- Красивое, но мне кажется, печальное фото. Нам всем его не хватает, но нам не понять и крупицу того, что чувствуете вы.

- Неземная.

- Вам идут дреды.

- С днем рождения Кирилла.

- Безумно особенный, феноменальный индивид. Неземная красота.

Напомним, рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля из-за сердечной недостаточности. У них с Киселевой остался 14-летний сын Антоний.

Вдова музыканта враждует с родителями Децла: она съехала с квартиры, принадлежавшей покойному музыканту, и запрещает сыну общаться с бабушкой и дедушкой. Отец Децла, продюсер Александр Толмацкий, утверждает, что девушка не в себе. Киселева, в свою очередь, обвиняет родителей рэпера в том, что они хотят забрать у нее сына и музыкальное наследие мужа.

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