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70-летняя Пугачева в экстремальных мини-шортах произвела фурор

09:18
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Примадонна выглядит посвежевшей и загоревшей

Народная артистка СССР Алла Пугачева вышла в свет в коротких шортах, продемонстрировав загорелые ноги.    

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21 июля Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин посетили в Юрмале закрытие музыкального фестиваля "Рандеву", который организовала певица Лайма Вайкуле. 

Примадонна надела короткие белые шорты и клетчатую блузку. Сверху она накинула белый плащ. Ее супруг выбрал для выхода белоснежные штаны и темную футболку. "Воздух Рижского взморья явно идет им на пользу - выглядят свежими, загорелыми, красивыми", - написал светский журналист Феликс Грозданов, опубликовавший в Instagram фото звездной пары. 

Напомним, Пугачева и Галкин с детьми уже несколько недель проводят в Юрмале. Они наслаждаются природой, загорают, купаются и посещают разные мероприятия. На черноморском курорте также отдыхают Борис Моисеев, Игорь Николаев, Игорь Верник и другие российские знаменитости. 

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