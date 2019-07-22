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Легендарный теннисист скончался от рака

09:10
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Он является трехкратным победителем турниров Большого шлема

В Германии в возрасте 64 лет скончался бывший австралийский теннисист Питер Макнамара. Он умер из-за рака простаты.

Макнамара является легендой мирового тенниса. Он трижды становился победителем турниров Большого шлема в парном разряде. Так, ему удавалось побеждать на Australian Open и дважды выигрывать Уимблдон. Во всех этих соревнованиях он участвовал в паре с соотечественником Полом Макнами.

Всего экс-теннисист взял 19 титулов в парном разряде. Кроме того, он пять раз побеждал на турнирах в одиночном разряде, пишет "Газета.Ru". А в 1989 году в составе национальной команды он стал чемпионом Кубка Дэвиса.

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Питер Макнамара
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