Лавины не было: опубликованы документы о погоде в день гибели группы Дятлова

Ураганного ветра в ночь гибели туристов также не было

Блогер Валентин Дегтерев опубликовал документы о погодных условиях в день массовой гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году. Выписка была сделана на основании сводок метеостанции Бурмантово.

Так, согласно таблице, 2 февраля, в ночь гибели туристов, температура воздуха серьезно упала. Она составила 28,8 градуса ниже нуля. Скорость ветра не превышала шести метров в секунду, а значит, ураганного ветра в ночь гибели туристов не было.

Кроме того, не подтверждается и теория о лавине-убийце, которая якобы погребла под собой всю группу Дятлова. В ту ночь шел снег, толщина снежного покрова достигала отметки в 26 сантиметров. Как сообщает Obozrevatel, эти данные появились на платформе для социальной журналистики "Конт".

Ранее эксперты Следственного комитета поставили точку в расследовании гибели туристической группы Игоря Дятлова. Причиной трагедии стала плохая погода, а также неопытность путешественников. Эксперты сделали вывод, что группа Дятлова погибла из-за лавины. Это подтвердили специалисты, которые в разное время были причастны к изучению этого дела.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: в мистической смерти группы Дятлова поставили точку