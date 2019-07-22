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Лавины не было: опубликованы документы о погоде в день гибели группы Дятлова

09:30
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Ураганного ветра в ночь гибели туристов также не было

Блогер Валентин Дегтерев опубликовал документы о погодных условиях в день массовой гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году. Выписка была сделана на основании сводок метеостанции Бурмантово.
Таинственные знаки на месте гибели группы Дятлова удалось расшифровать

Так, согласно таблице, 2 февраля, в ночь гибели туристов, температура воздуха серьезно упала. Она составила 28,8 градуса ниже нуля. Скорость ветра не превышала шести метров в секунду, а значит, ураганного ветра в ночь гибели туристов не было.

Кроме того, не подтверждается и теория о лавине-убийце, которая якобы погребла под собой всю группу Дятлова. В ту ночь шел снег, толщина снежного покрова достигала отметки в 26 сантиметров. Как сообщает Obozrevatel, эти данные появились на платформе для социальной журналистики "Конт".

Ранее эксперты Следственного комитета поставили точку в расследовании гибели туристической группы Игоря Дятлова. Причиной трагедии стала плохая погода, а также неопытность путешественников. Эксперты сделали вывод, что группа Дятлова погибла из-за лавины. Это подтвердили специалисты, которые в разное время были причастны к изучению этого дела.

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