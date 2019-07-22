"Пробрало до слез": Metallica спела "Группу крови" в "Лужниках"

Фанаты восхищены концертом метал-группы

Легендарная музыкальная группа Metallica во время своего выступления в "Лужниках" удивила публику, спев известную песню Виктора Цоя "Группа крови".

Многие поклонники музыкантов сняли на свои телефоны исполнение и выложили в интернет. В комментариях люди делятся впечатлениями: "Спасибо, это было очень круто, мурашки по коже", "Металлика, спасибо огромное!", "Пробрало до слез! Как же круто!"

Песня "Группа крови" впервые была представлена в июне 1987 года. Композиция стала знаковой для всего поколения и одной из самых популярных песен в стране.

Ранее в Сети фурор вызвало видео со жгучим танцем дочери Аллы Пугачевой. Елизавета станцевала танец, чем-то напоминающий номер цыганки Кармен из оперы Жоржа Бизе.