Редкий снимок беременной Фриске слили в Сеть

До встречи с сыном осталось совсем мало времени

В интернете опубликовали редкое фото, на котором певица Жанна Фриске позирует на поздних сроках беременности.

На фанатской странице Платона Шепелева, 6-летнего сына Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева, выложили интересный снимок. На нем певица стоит перед зеркалом вместе с сестрой Натальей. Судя по размеру живота артистки, до рождения Платона остаются считанные дни.

Фотографию сопровождают слова, сказанные Фриске во время беременности: "Мне хочется гулять. Говорят, что у беременных отключается 30 процентов мозга. И я склонна этому верить, я будто превратилась в девочку, которая не хочет ничего решать, а хочет новое платье! Я наслаждаюсь каждым днем, потому что понимаю, это состояние первой беременности никогда не повторится. Так что о работе я не думаю совсем".

Это фото девушки сделали в Майами, где Жанна Фриске находилась во время беременности. Там она посещала курсы для будущих матерей, там же она родила своего единственного сына.

Фанаты Фриске, которые радуются каждому новому снимку покойной знаменитости, не упустили случая вспомнить певицу добрым словом.

- Какая же она классная была, позитивная, мне кажется, ее любит весь мир!

- Красавица ты наша! Нам до сих пор не верится, что нет среди нас тебя, дорогая.

- Без слез не могу смотреть ее клипы, хоть они и очень позитивные.

- Опустела без тебя земля...

- Богиня!

Ранее стало известно, что катализатором рака Фриске могла стать беременность. Головные боли у нее начались уже при вынашивании ребенка.

Напомним, Платон родился в 2013 году. Когда ему было два года, его мать скончалась от рака мозга. Сейчас ребенка воспитывает отец, у которого сложились напряженные отношения с родителями Фриске. Шепелев не позволяет им видеться с внуком.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: передача "Прощание. Жанна Фриске"