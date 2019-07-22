Назван продукт для борьбы со стрессом

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10:00
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Что дадут человеку зеленый горошек, петрушка и кабачки

Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о том, какие продукты помогают человеку укрепить иммунитет. Речь идет, в частности, о зеленом горошке. Он является источником белка растительного происхождения.

В зеленом горошке содержится множество витаминов группы В и магния. Если человек будет часто его потреблять, то мышечная масса будет укрепляться. Также возрастет сопротивляемость организма заболеваниям. Оказывает он благотворное влияние и на нервную систему, в частности, повышая устойчивость к стрессу.

Пряные травы и свежая зелень также способствуют повышению иммунитета, передает Агентство "Москва". По словам Стародубовой, в петрушке содержание витамина С в четыре раза превышает его количество в лимоне. Кроме того, есть в свежей зелени и бета-каротин, витамины А, Е, фолаты, витамины группы В и минералы.

Эти вещества снижают риск возникновения онкологических заболеваний. А еще, в диетическом питании большую ценность имеют кабачки. Они содержат мало калорий, но много клетчатки.

Диетолог добавила, что кроме зрелых и молодых кабачков в пищу можно использовать цветы и побеги растения. Их хорошо запекать, добавлять в супы и даже в овощные и фруктовые салаты.

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