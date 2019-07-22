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Жители Краснодара пересели с автомобилей на надувные матрасы (видео)

11:49
  • понедельник
  • 22 июля 2019

В российских регионах непогода испытывает жителей на прочность

В Краснодаре устраняют последствия мощных ливней, которые обрушились на город в воскресенье. Дождь шел весь день. Подтоплены частные и многоквартирные дома, дороги. Сотрудники МЧС работают в круглосуточном режиме - откачивают воду. А местные жители в буквальном смысле поплыли - одни на автомобилях, другие на надувных матрасах, некоторые даже кролем. Похожая ситуация  - в Приморье, где разбушевался тайфун "Данас".
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Мощный ливень в  Краснодаре продолжался 12 часов. Месячная  норма осадков выпала  за один день. В частных дворах воды - около полуметра. Всю ночь спецтехника откачивала дождевые реки по всему городу. Во многих районах "ливневки" забиты, а где-то их вообще нет, передает "ТВ Центр".

Неунывающие краснодарцы  передвигаются на надувных матрасах и лодках. Многие не смогли на эти выходные  выехать к морю и устроили заплыв прямо в городе.

Дождливая погода  и на другом конце страны. В Приморье бушует тайфун "Данас". За ночь выпала месячная норма осадков, подтоплены дороги  к населенным пунктам в Амурской области. В некоторых из них введен режим ЧС. В порту Владивостока приостановлено движение паромов и катеров. Хабаровский край -  в зоне прохождения сразу двух циклонов

Очевидцы сняли, как заливает летний лагерь в Лазовском районе Приморского края. Потоки обрушились на детские площадки и летние дома. Детей в них на тот момент уже не было. Лагерь закрыт из-за нарушения санитарных норм. Теперь его придётся еще и ремонтировать.

Владивостокский морской рыбопромышленный колледж тоже  пострадал от стихии. Обошлось без пострадавших. Но спасатели предупреждают: основной удар стихии еще впереди. В течение суток в регионе ожидают ливни с грозами и шквалистым ветром.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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