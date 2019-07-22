Выборы в Верховную Раду признали состоявшимися

Хотя инцидентов на участках хватало

На Украине подводят первые итоги досрочных выборов в Верховную раду. Официальные результаты объявят до 5 августа, но уже сейчас понятно - абсолютным лидером голосования стала партия Владимира Зеленского. Второе место – у "Оппозиционной платформы "За жизнь", которая активно выступает за урегулирование ситуации в Донбассе. Серьезных нарушений в ЦИК не заметили и признали выборы состоявшимися.

Досрочные выборы на Украине порой напоминали драматическую постановку. И не удивительно, если у руля государства профессиональный шоумен. Недовольные избиратели рвали и жевали бюллетени. Кто-то снимал брюки перед урной, выражая свою позицию. Полиция выводила таких под руки. Как и членов избирательных комиссий, которых уличили в фальсификации документов. И незаконной перевозке бюллетеней. Например, в опечатанной кастрюле, а не в сейфе. Не отставали в изобретательности и сами кандидаты. В Днепре один из будущих народных избранников открыл на улице лоток, а его доверенные лица продавали пирожки. По 5 копеек за штуку. Волонтеры наблюдатели тут же заподозрили в этом скрытую агитацию, передает "ТВ Центр".

Лидер радикалов Олег Ляшко, в день голосования открыто не агитировал. Но понимая, что его кампания терпит фиаско, а симпатии избирателей очень нужны, тоже пошел в народ. Точнее, на рынок. За трусами.

В Днепропетровской области на участке голосование едва не сорвал пожар. Перепуганные граждане думали - это дело рук саботажников. Оказалось, просто замкнула электропроводка. Обошлось без пострадавших. Полицейские признали пожар нарушением. Но голосование все же состоялось - уже в другом помещении. Несмотря на жалобы (а их зарегистрировано более 2 тысяч), ЦИК Украины признал выборы состоявшимися. Подсчет голосов продолжается. Данные меняются каждые два часа. Но не существенно. Пятерка партий, которые уже точно получат места в Раде, выглядит так: партия "Слуга народа" - 42,31%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,79%, "Европейская солидарность" - 8,7%, "Батькивщина" - 8,09%, партия "Голос" - 6,39%.

Несмотря на безусловное лидерство в рейтингах, взять Раду под полный контроль Слуге народа пока не удается. Не хватает голосов. А их должно быть 226. И поэтому уже в понедельник партия думает, с кем создать коалицию, чтобы проводить нужные Зеленскому законы. Среди наиболее вероятных союзников политологи называют "Голос" Вакарчука и "Батькивщину" Тимошенко. Если конечно, они сами наберут достаточное количество мест в новом парламенте. Поэтому на вопрос о коалиционном соглашении сторонники президента пока отвечают расплывчато.

Лидеры "Оппозиционной платформы "За жизнь" придут в Раду с хорошо знакомым пакетом. Во главе угла - урегулирование конфликта с Донбассом. Но это лишь часть программы. Не меньше внимания и экономике.

"Речь идет об изменении зоны свободной торговли с ЕС, которая стала пагубной и фактически уничтожила нашу экономику, речь идет о пересмотре соглашения с Всемирной торговой организацией, речь идет о необходимости восстановления экономических отношений с Россией и странами СНГ", - рассказал Виктор Медведчук.

О планах своей партии "Европейская солидарность" успел заявить и Петр Порошенко. Компромиссы с Зеленским, который наверняка вернется к вопросу о люстрации и уголовном наказании бывшего президента, для Порошенко априори не возможны.

Количество украинцев, поддержавших "Европейскую солидарность" и "Батькивщину", ожидаемо невысокое. Впрочем, у Порошенко и Тимошенко еще остается шанс получить относительно неплохие результаты по итогам выборов. Только 225 депутатов избирают по партийным спискам, ещё столько же - по мажоритарным округам. Как раз в регионах сильны кандидаты-мажоритарщики от старой власти и самовыдвиженцы. И, как показывает подсчет голосов в округах Киева, сторонники Порошенко почти повсеместно вырываются в тройки лидеров и буквально дышат в затылок главным конкурентам - кандидатам Зеленского.

Мажоритарщики расстановку сил в парламенте кардинально не изменят. Но дадут главным оппонентам надежду посадить в кресла своих людей. Впрочем, сам Порошенко успел выступить не только с программным заявлением, но и вместе с Вакарчуком попасть в топ персон, чьи предвыборные компании в соцсетях оказались самыми дорогими.

В целом на свою рекламу, по данным аналитиков, депутаты потратили почти 2 миллиона долларов. Это в тот момент, когда в стране цены на продукты питания и тарифы ЖКХ выросли на 50 процентов. И сегодня даже морковь, картошка и свекла, стали для простых граждан товарами недоступными. Поэтому многие политологи уверены - ждать от новой Рады прорывных изменений в экономике не стоит. Как, впрочем, и в политике, и в отношениях с Донбассом, три миллиона жителей которого в очередной раз не смогли принять участие в голосовании.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".