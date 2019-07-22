В метро Гонконга произошла массовая драка (видео)

Число пострадавших исчисляется десятками

Масштабная акция протеста в Гонконге завершилась потасовками в метро. Группа молодых людей в белых футболках, в масках, с палками и металлическими прутами в руках напала на пассажиров, передает "ТВ Центр".

Пострадали более 40 человек - в основном, участники демонстрации, которых атаковали их противники. До этого беспорядки произошли на улице - митингующие стали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Очередная акция протеста собрала, по данным организаторов, 430 тысяч человек. Участники выступают против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят передавать подозреваемых другим странам, в том числе на материковую часть Китая.