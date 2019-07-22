Как делают плафоны для станций и поездов столичного метро

Завод расположен под Пензой

В Пензенской области все желающие смогут своими глазами увидеть, как делают плафоны для станций и поездов московского метрополитена. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На Никольском заводе светотехнического стекла состоялась презентация производства и самой продукции, среди которой не только оборудование, но и посуда, сувениры и бытовое стекло.

Это самое крупное предприятие не только в России, но и во всей Европе. Многие товары экспортируются в страны СНГ. На заводе используются новейшие технологии, например, современные роботы-наборщики.