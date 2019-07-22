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В Москве рассказали, как превратить хобби в работу

11:58
  • понедельник
  • 22 июля 2019

На форуме "Территория смыслов" молодежи дали полезные советы

Стоит ли превращать хобби в работу? Как собрать хорошую команду для своего проекта? Эти и другие вопросы обсудили участники всероссийского молодёжного форума "Территория смыслов", сообщает "ТВ Центр".

Секреты успеха молодым людям рассказали руководители федеральных и региональных органов власти, начальники крупных компаний и заместители министров. Им действительно есть, чем поделиться, ведь еще недавно они так же были студентами и участвовали в различных конкурсах.

Главная тема этой смены – волонтёрство. По мнению экспертов, безвозмездная помощь другим не только делает мир лучше, но и является прекрасным социальным лифтом.

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