В Москве рассказали, как превратить хобби в работу

На форуме "Территория смыслов" молодежи дали полезные советы

Стоит ли превращать хобби в работу? Как собрать хорошую команду для своего проекта? Эти и другие вопросы обсудили участники всероссийского молодёжного форума "Территория смыслов", сообщает "ТВ Центр".

Секреты успеха молодым людям рассказали руководители федеральных и региональных органов власти, начальники крупных компаний и заместители министров. Им действительно есть, чем поделиться, ведь еще недавно они так же были студентами и участвовали в различных конкурсах.

Главная тема этой смены – волонтёрство. По мнению экспертов, безвозмездная помощь другим не только делает мир лучше, но и является прекрасным социальным лифтом.