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Последние приготовления: что ждет гостей ВДНХ на 80-летие комплекса

12:06
  • понедельник
  • 22 июля 2019

На выставке пройдет множество мероприятий

На главной выставке страны - ВДНХ - идут последние приготовления к празднованию масштабного события - 80-летие комплекса. Юбилей отметят развлекательной программой и грандиозным концертом 1 августа, сообщает "ТВ Центр".

В преддверии праздника уже развёрнуты тематические площадки. Москвичей и гостей столицы приглашают принять участие в новом образовательном проекте "Сады и дети". Он посвящён ландшафтному оформлению. Своими знаниями и опытом с юными садоводами делятся известные российские и зарубежные дизайнеры.

Увлекательные мероприятия организованы и в Парке ремёсел. Научиться создавать ёлочные украшения, готовить карамельные сладости или, к примеру, собирать яркие цветочные букеты может любой желающий.

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Фонтаны на ВДНХ
Фонтаны на ВДНХ
Проект "Сады и дети" на ВДНХ
Проект "Сады и дети" на ВДНХ
Проект "Сады и дети" на ВДНХ
Проект "Сады и дети" на ВДНХ
ВДНХ
ВДНХ
ВДНХ
ВДНХ
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