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Это фиаско: за Савченко проголосовали восемь человек

10:30
  • понедельник
  • 22 июля 2019

В партии депутата отреагировали на выбор украинцев в Донбассе

Парламент нового созыва на Украине обойдется без депутата Надежды Савченко. Об этом стало известно в понедельник.
Савченко предрекла потерю Донбасса

Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. Но набрала всего восемь голосов.

По словам заместителя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяны Проторченко, украинцы в Донбассе пока "мало что поняли". "В Донбассе сделали другой выбор. Желаю всем получить то, что выбрали", - отметила она в своем Facebook.

В этом округе жители выбрали самовыдвиженца Александра Ковалева, сообщает ТАСС. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы украинским ЦИК до 5 августа включительно.

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