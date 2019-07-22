"Какой красивый!" Сын растет копией Хворостовского

Даниэля ждет новая жизнь

Флоранс Илли-Хворостовская, вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского, сообщила, что ее пасынок Даниэль получил высшее образование.

На днях сыну Хворостовского от первого брака вручили диплом. "Мой прекрасный пасынок окончил вуз! Поздравляю, Даниэль! Я так горда тобой! И я уверена, что оба родителя смотрят на тебя и тоже гордятся! Люблю тебя", - написала в Instagram Флоранс, опубликовав фото молодого человека в плаще и академической шапочке.

Интернет-пользователи поздравили Даниэля с важным событием в жизни и обратили внимание на его сходство со знаменитым отцом.

- На Диму похож. Статный! Сибирская кровушка.

- Он выглядит копией своего прекрасного отца.

- Впереди яркая и интересная жизнь! В добрый путь! Успехов и удачи во всем.

- Какой красивый! В облике генетика красивых родителей!

- Посмотрите, как парень похож на Дмитрия! Посмотрите на эти глаза!

Отметим, что Флоранс Илли-Хворостовская поддерживает связь с детьми покойного мужа от первого брака. Недавно, например, она побывала на свадьбе его падчерицы Марии, которая вышла замуж за британского фотографа.

Хворостовский умер от рака мозга в ноябре 2017 года. С 1991 по 1999 год певец состоял в браке со Светланой Ивановой, они воспитывали трех детей, включая Марию - дочь Светланы от первого брака. Светлана умерла в 2015 году. Дмитрий Хворостовский и Флоранс поженились в 2001 году, у них родились дочь и сын.