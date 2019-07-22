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Скончался гендиректор МАГАТЭ

10:37
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Ему было 72 года

Стало известно о смерти генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано. Он скончался на 73-м году жизни.

"Секретариат МАГАТЭ с сожалением сообщает об уходе из жизни генерального директора Юкия Амано", - говорится в сообщении организации, передает ТАСС.

Амано был пятым гендиректором МАГАТЭ. На этом посту 1 декабря 2009 года он заменил египтянина Мохаммеда эль-Барадеи. До этого он был послом Японии в организации. О том, когда будет назначен новый гендиректор, пока не сообщается.

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