Стало известно о состоянии сломавшей ребра Инны Чуриковой

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Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая получила перелом ребер при падении в театре "Русская песня", оценили как тяжелое.

75-летняя артистка находится в обычной палате в НИИ имени Склифосовского. "Температура вечером - 36,6, на утро - 36,2", - сообщили РИА Новости в больнице. В пятницу, 19 июля, состояние Чуриковой оценивалось как средней тяжести.

Напомним, 18 июля Чурикова упала на спектакле "Старая дева". Актриса Екатерина Васильева рассказала, что ее коллегу ослепили прожекторы, поэтому она и оступилась. Режиссер Глеб Панфилов, муж актрисы, сообщил, что после госпитализации ей стало лучше.

На счету Чуриковой десятки ролей в театре и кино. Она снималась в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Неуловимые мстители", "Благословите женщину", "Ширли-мырли" и так далее.