На берегу Исландии обнаружили десятки мертвых китов

Ученые назвали возможную причину массовой гибели животных

Не менее 50 погибших круглоголовых китов обнаружили американские туристы во время вертолетной экскурсии на исландском полуострове Снайфедльснес. Он расположен к северу от столицы страны Рейкьявика.

Страшная находка была сделана еще 18 июля. Они сделали видеозапись с десятками тел млекопитающих из рода гринды семейства дельфиновые. Его путешественники передали в местную полицию.

Пока не установлено, как долго мертвые животные тут находятся. О вероятной причине произошедшего рассказала биолог Эдда Элизабет Магнусдоттир. По ее словам, эти киты отличаются сильными социальными связями, передает "Российская Газета" со ссылкой на Spiegel. Вероятно, многие выбросились на берег поддержать соплеменников. Однако в этом районе сильные течения, а также мелкое дно. В итоге выход китов обратно в открытое море оказался практически невозможен.

Между тем пилот Дэвид Шваржанс отметил, что они с туристами насчитали около 60 особей. Но вероятно их там было больше, так как, из песка торчали плавники.

По словам Роберта Арнара Стефанссона, который работает в институте естественной истории Западной Исландии, в последние годы на пляжах полуострова уже находили китов. Но редко в таких больших количествах.

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