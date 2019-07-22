Объем "свободных денег" у россиян резко вырос

Это самый высокий показатель за исключением декабря 2018 года

У граждан России поднялся объем "свободных денег" – на 11,4%. Скачок произошел по сравнению с показателями мая 2019 года. Он составил 33,1 тысячи рублей. Показатель оказался рекордным за всё время наблюдения. Исключением стал только декабрь 2018 года.

При этом в мае 2019-го этот объем также увеличился по сравнению с апрелем и составил 29,1 тысячи рублей.

Между тем в городах-миллионниках значение индекса в июне повысилось по сравнению с маем на 12%. Оно составило 42 тысячи рублей. А в городах с числом жителей от 500 тысяч до миллиона индекс вырос на 11,7%, до 34,5 тысячи рублей, передает РИА Новости. Кроме того, в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек объем "свободных денег" увеличился на 10,2% и составил 23,8 тысячи рублей.

"Свободными деньгами" называют средства, которые остаются у среднестатистического российского домохозяйства после приобретения нужных товаров повседневного спроса, а также оплаты услуг. По словам президента холдинга "Ромир", проводившего исследование, Андрея Милехина, это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков. Люди получили дополнительные выплаты, так называемые отпускные.

В марте текущего года стало известно, что вклады россиян в отечественных банках стремительно растут. За первые два месяца 2019-го объем сбережений граждан незначительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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