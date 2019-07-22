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Меган Маркл исполнит посмертное желание Елизаветы II

11:32
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Ей поможет принц Гарри

Бывший королевский редактор ITV News Тим Эварт заявил, что Меган Маркл и принц Гарри исполнят последнее желание 93-летней Елизаветы II.   

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Тим Эварт заявил, что королева ничего не хотела так сильно, как сохранить популярность монаршей семьи среди граждан Великобритании. "Большая часть популярности монархии держится на популярности самой королевы. Передастся ли она наследнику? Это открытый вопрос. Мы не знаем ответа. Но есть предположения, что сын королевы не настолько популярен, как она", - цитирует Эварта "The Royal Box"

По его мнению, после смерти Елизаветы II популярность королевской фамилии могла бы упасть, если бы не Меган Маркл и принц Гарри, которые вызывают неподдельный интерес у британцев всех возрастов. "То, что сделали Гарри и Меган, привлекло молодое поколение, чего и хотела королева", - заявил Тим Эварт, имея в виду свадьбу Гарри и Меган, а также рождение их сына Арчи. 

Он также отметил, что на супругу Гарри легло тяжелое бремя, ведь она постоянно находится в центре внимания и не может скрыться от вездесущих камер смартфонов. Современные технологии покончили с личным пространством, уверен Эварт.

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