Кого коснется ужесточение правил провоза багажа в России

Россельхознадзор отреагировал на информацию о нововведениях

Информация об ужесточении правил провоза багажа для пассажиров не соответствует действительности. Об этом рассказали в Россельхознадзоре. В ведомстве подчеркнули, что нормы ввоза в Россию фруктов и цветов в ручной клади не поменялись.

Как отметила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, эти правила действуют еще с июля 2017 года в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии. Также, они совпадают с требованиями, которые были в России раньше.

Новым постановлением правительства всего лишь гармонизируется нормативно-правовая база. Для обычных граждан, по словам Мелано, ничего не поменялось, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в августе в России вступят в силу новые правила провоза некоторых фруктов, овощей и цветов через государственную границу. Отмечалось, что россияне не смогут провозить через границу более пяти килограммов фруктов и овощей, не имея при себе фитосанитарных сертификатов.

В список попали финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, абрикос, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые. А еще новые правила коснутся томатов, различных видов капусты, моркови, репы, редиса, огурцов, всевозможных луковиц, клубней, бобовых и орехов.

Отмечалось, что ограничения распространятся на багаж и на ручную кладь. Это затронет пассажиров всех видов транспорта и почтовые отправления. В случае отсутствия фитосанитарных сертификатов продукцию будут возвращать хозяину либо уничтожать, причем на деньги собственника.

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