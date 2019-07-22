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Украинцы унизили Порошенко на выборах

12:44
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Они отвернулись и от радикальных националистов

Украинские избиратели отвернулись от бывшего президента страны Петра Порошенко. Итогом стали унизительные результаты его партии "Европейская солидарность" на прошедших 21 июля выборах, отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
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"Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Он получил намного меньше, чем на президентских выборах, и это ещё одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", - заявил Чеснаков.

По словам эксперта, на парламентских выборах, по сравнению с президентскими, избиратели обращают больше внимания на содержание программ, а также идеологические позиции. Качество кандидата в данном случае для них не так важно. Чеснаков считает, что украинцы отвернулись от политической силы Поршенко и его курса на войну. Фракцию экс-президента он назвал группой выживания, а не перспективы, передает РИА Новости.

Также жители страны отказались от поддержки радикальных украинских националистов, которыми была перенасыщена "старая Рада". Они пришли туда на лозунгах войны с Россией, напомнил Чеснаков.

В воскресенье на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. По данным ЦИК, после обработки 42,62% протоколов, партия действующего президента Владимира Зеленского набирает 42,31%. Она сохраняет значительный отрыв от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Партия Порошенко расположилась только на третьем месте с 8,7% голосов.

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