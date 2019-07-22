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"Безумная негодяйка": Толмацкий оскорбил вдову Децла после полуголого фото

12:37
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Продюсера прорвало в день рождения сына

Продюсер Александр Толмацкий заявил в день рождения сына, что рэпер Децл не познал настоящей любви из-за его супруги Юлии Киселевой. 22 июля музыканту могло бы исполниться 36 лет.
Вдова прилюдно оголилась в день рождения Децла

Толмацкий выразил сожаление в связи с тем, что его сын ушел из жизни так рано и что в последние годы они не общались из-за взаимных обид.

"Жалко, что ты жил с холодной, безумной негодяйкой и так и не узнал, что такое настоящая любовь... Жалко, что твой сын, которого ты любил больше жизни, так и не вышел со мной на сцену и не сказал теплые слова в память о тебе... Жалко, что тебя предали некоторые люди, которых ты считал друзьями и единомышленникам", - написал продюсер в Facebook. 

Он выразил надежду на то, что в загробной жизни его сын добьется всего, о чем мечтал. Толмацкий также признался, что надеется на встречу с сыном после смерти.  

Подписчики и друзья Толмацкого поздравили его с днем рождения Децла. Кто-то воспользовался случаем покритиковать Юлию Киселеву, которая 22 июля опубликовала в Instagram фото с дредами и расстегнутой на груди курткой. 

- Очень жаль, молодой и умный. До сих пор не верится…

- Светлая память! Когда-нибудь вы обязательно поговорите обо всем!

- С днем рождения вашего замечательного, самого человечного сына!

- Очень жаль, что "женщина", которая была "рядом", в день рождения даже не вспоминает, а выставляет в инсте свои полуголые фотографии. Это за гранью человеческого понимания.

Напомним, рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля из-за сердечной недостаточности. У них с Киселевой остался 14-летний сын Антоний.

Вдова музыканта враждует с родителями Децла: она съехала с квартиры, принадлежавшей покойному музыканту, и запрещает сыну общаться с бабушкой и дедушкой. Александр Толмацкий, утверждает, что девушка не в себе. Киселева, в свою очередь, обвиняет родителей рэпера в том, что они хотят забрать у нее сына и музыкальное наследие мужа. 

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