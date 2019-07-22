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В Коми сошли с рельсов 23 вагона

14:45
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Из-за ЧП на участке задержано движение составов

Последствия обильных дождей устраняют в республике Коми, где в понедельник из-за размыва путей с рельсов сошли 23 вагона с углём. ЧП стало причиной задержки четырёх пассажирских поездов, передает "ТВ Центр".

Ожидается, что в расписание ещё десяти будут внесены изменения. Сейчас на месте происшествия ведутся аварийные работы. Привлечены около 500 человек и спецтехника.

Для восстановления движения, по предварительным данным, потребуется около двух суток. Для людей организованы автобусы и питание. Пострадавших нет. В связи с инцидентом начата доследственная проверка.

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