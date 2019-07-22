Глава "Ростеха" рассказал Путину об уникальной вакцине от гриппа

Сергей Чемезов представил Владимиру Путину отчет о работе "Ростеха"

В понедельник в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором компании "Ростех". Сергей Чемезов представил президенту годовой отчет о деятельности корпорации, сообщает "ТВ Центр".

За прошлый год удалось добиться значительных результатов в сфере гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества. Чистая прибыль предприятия достигла почти 130 миллиардов рублей, а экспорт военной техники - рекордных 13 с половиной миллиардов. Корпорация активно включилась в реализацию национальных проектов - разрабатываются планы развития технологий беспроводной связи и блокчейн. Одно из приоритетных направлений - проекты в сфере здравоохранения.

"Большая работа была проведена и по созданию новых современных вакцин. Мы завершили регистрацию четырёхвалентной вакцины от гриппа. Впервые в России произведена эта вакцина. Она была создана нашими микробиологами. Сегодня мы производим эту вакцину с самого начала, с нулевого цикла – от антигена до выпуска уже готовой продукции. В сентябре мы уже сможем вакцинировать население этой новой вакциной", - рассказал Чемезов.