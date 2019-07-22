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Хрусталев вывез невесту из России после тайной свадьбы

13:24
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Влюбленные без конца путешествуют

40-летний шоумен Дмитрий Хрусталев тайно женился на 29-летней певице Марии Гончарук. Пара расписалась в ЗАГСе, после чего покинула Россию. 
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Как пишет "СтарХит", Хрусталев и Гончарук встречаются уже два года. Они решили официально оформить отношения, не привлекая общественного внимания. По данным издания, соведущий передачи "Вечерний Ургант" подарил певице дорогое кольцо во время отдыха за границей. 

"Дело давно шло к свадьбе, ребята безумно счастливы. Семья Марии, которая живет в Киеве, одобрила ее выбор, они познакомились с Митей, он всех очаровал", - рассказал осведомленный источник.  

По его словам, пара много путешествует. Они были вместе на Бали, Шри-Ланке, в Австралии, Италии. Недавно влюбленные съездили в Норвегию и Испанию. Куда они отправились в свадебное путешествие, не сообщается. 

Отметим, что раньше Хрусталев встречался с юристом Викторией Дейчук и актрисой Екатериной Варнавой. 

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