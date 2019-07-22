Не только алкоголь: какие напитки приводят к циррозу печени

Из-за них кости разрушаются изнутри

Газированные напитки – один из самых любимых и приятных продуктов для человека. Однако любовь к частому потреблению "шипучки", как оказалось, может влиять не только на вес, или состояние зубов. Проблемы, которые содовые могут вызвать в организме, – куда тяжелее и опаснее.

Наверное, самым неприятным результатом увлечения газировкой может стать цирроз печени. Чтобы он начался, необязательно быть алкоголиком. Кроме того, могут возникнуть проблемы с почками. Так, ортофосфорная кислота выводит кальций из костей и частично через мочу. Но частично она задерживается в почках. В связи с этим употребление газировки может привести к образованию камней в почках.

Кроме того, во многих газированных напитках присутствуют кофеин и ортофосфорная кислота. Так, потребление 330 милиграмм кофеина в день приводит к потере костной ткани. А ортофосфорная кислота не позволяет усваиваться кальцию. Таким образом, систематическое употребление газировки негативно сказывается на плотности костной ткани тазобедренных суставов. Из-за этого она значительно снижается, пишет MK.RU. При этом женщины более восприимчивы к потере костной ткани.

В связи с этим эксперты рекомендуют на каждую баночку газировки выпивать стакан молока. Это позволит восполнить потерю кальция.

Ранее стало известно, что сладкие газированные напитки негативно влияют на работу мозга и способствуют ухудшению памяти. К такому выводу пришли ученые из университета Бостона.

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Видео: диетическая газировка оказалась вреднее обычной