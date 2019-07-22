Появилось видео запуска индийской ракеты на Луну

Экспедиция снабжена луноходом

В понедельник днем с пусковой площадки на острове в Бенгальском заливе стартовала ракета-носитель, которая должна доставить на спутник земли луноход. Запуск аппарата, изначально запланированный на прошлый год, несколько раз откладывали, передает "ТВ Центр".

"Чандраян – 2" - продолжение программы исследований, первый аппарат работал исключительно на орбите, теперь решили посадить ровер на поверхность Луны.

В случае успеха Индия станет четвертой страной, у которой это получилось - после России, Китая и США.