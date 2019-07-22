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Где в Москве старшеклассник может найти подработку?

15:09
  • понедельник
  • 22 июля 2019

В столице работает Центр занятости "Моя карьера"

Где старшеклассник может  найти подработку на лето? С таким вопросом обратились родители столичных выпускников к мэру Москвы Сергею Собянину в последнем выпуске программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр".

Так совпало, что как раз в середине июня в Москве начал работу новый Центр занятости "Моя карьера". А на его базе запущен проект "Лето моей карьеры". Там школьники могут определиться с выбором будущей профессии, побывать на предприятиях и в компаниях столицы, а также пообщаться с успешными бизнесменами, учеными, музыкантами и артистами.

Подростки принимают участие в различных тренингах и деловых играх. В проекте задействованы уже более тысячи ребят.

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Центр занятости "Моя карьера"
Центр занятости "Моя карьера"
Центр занятости "Моя карьера"
Центр занятости "Моя карьера"
Центр занятости "Моя карьера"
Центр занятости "Моя карьера"
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