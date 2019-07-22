Где в Москве старшеклассник может найти подработку?

В столице работает Центр занятости "Моя карьера"

Где старшеклассник может найти подработку на лето? С таким вопросом обратились родители столичных выпускников к мэру Москвы Сергею Собянину в последнем выпуске программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр".

Так совпало, что как раз в середине июня в Москве начал работу новый Центр занятости "Моя карьера". А на его базе запущен проект "Лето моей карьеры". Там школьники могут определиться с выбором будущей профессии, побывать на предприятиях и в компаниях столицы, а также пообщаться с успешными бизнесменами, учеными, музыкантами и артистами.

Подростки принимают участие в различных тренингах и деловых играх. В проекте задействованы уже более тысячи ребят.